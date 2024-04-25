Kastamonu'da kavga ettiği kişiyi baltayla yaralayan zanlı tutuklandı
Kastamonu'nun Araç ilçesinde kavga ettiği kişiyi baltayla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde kavga ettiği kişiyi baltayla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çay Mahallesi'nde Tayfun E. ile Ömer G'nin aileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Tayfun E, baltayla Ömer G'ye vurdu. Ağır yaralanan Ömer G, ambulansla kaldırıldığı Araç Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayın ardından suç aleti ile yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kavga anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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