Kastamonu'da kavga ettiği kişiyi baltayla yaralayan zanlı tutuklandı

Tayfun E, baltayla Ömer G'ye vurdu. Ağır yaralanan Ömer G, ambulansla kaldırıldığı Araç Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çay Mahallesi'nde Tayfun E. ile Ömer G'nin aileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

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