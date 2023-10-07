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        Kahramanmaraş'ta depremi yaşayan kadın, Fas'taki depremzedeler için seferber oldu

        ERKUT KARGIN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde evlerinin zarar görmesi nedeniyle ailesiyle Kastamonu'ya yerleşen Şerife Gün, 8 Eylül'de Fas'ta yaşanan depremde kendisi gibi afetzede olanlara yardım etmek için çaba sarf ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 11:20 Güncelleme: 07.10.2023 - 11:59
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        Kahramanmaraş'ta depremi yaşayan kadın, Fas'taki depremzedeler için seferber oldu
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        ERKUT KARGIN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde evlerinin zarar görmesi nedeniyle ailesiyle Kastamonu'ya yerleşen Şerife Gün, 8 Eylül'de Fas'ta yaşanan depremde kendisi gibi afetzede olanlara yardım etmek için çaba sarf ediyor.

        Kahramanmaraş merkezli depremlere Göksun ilçesinde 4 çocuğuyla yaşadıkları evlerinde yakalanan Gün, binanın ağır hasarlı olması nedeniyle 10 Şubat'ta yardım kuruluşlarının desteğiyle eşi Muhittin Gün'ün çalıştığı Kastamonu'ya geldi.

        Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğinin desteğiyle o günden bu yana Kastamonu'da tuttukları dairede yaşayan Gün ailesi, 8 Eylül'de Fas'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenenler için bir şeyler yapmak istedi.

        Kendilerinin de depremzede olması nedeniyle Fas'taki insanlara destek için kayıtsız kalmayan Gün ve eşi, Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği ile iletişime geçerek, bu ülkedeki depremzedelere yardım etmek istediklerini iletti.

        Gün, eşinin desteğiyle çevresinden topladığı bir miktar parayı Fas'ta yardıma ihtiyacı olanlara ulaştırılmak üzere İHH görevlilerine teslim etti.

        Şerife Gün, AA muhabirine, Kastamonuluların ailesine kucak açtığını, şehri çok sevdiklerini söyledi.

        Kendisinin de deprem yaşadığı için depremzedelerin halinden çok iyi anladığına işaret eden Gün, "Fas'taki depremin ardından eşimde konuşurken onların acısını paylaştık. Onların acısı bizim de acımızdı. Duygularını anlıyoruz. Onlar da bizim gibi felaket, zor durum yaşıyorlar. Az çok demeden biz de paylaşmayı istedik, çevremize duyurduk. Onlara destek olmak istedik." dedi.

        Depremin ardından hayatında bazı değişiklikler olduğunu vurgulayan Gün, "Artık evimde çok fazla eşya bulundurmuyorum. Birimi iki, üç yapmıyorum. Başkasının hakkı olduğunu düşünerek hareket ediyorum." ifadesini kullandı.

        Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Komisyonu Başkanı Melahat Güler ise depremzedelere yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

        Bir süre önce Şerife Gün'ün kendisini telefonla aradığını anlatan Güler, şöyle devam etti:

        "Gün 'Fas'taki deprem için aramızda yardım kampanyası başlattık. Çünkü biz o günleri yaşadık. O acının ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. O yoksunluğu biliyoruz. Bizde de çok fazla yok ama 7-8 aileyiz. Bir miktar para topladık. Bunu Fas'a bizim için gönderir misiniz?' dedi. Hem çok şaşırdım hem de çok duygulandım. Yoktan veriyorlar, asgari ücretle geçinen bir aile. 4 çocuğu var, 3'ü okuyor. Belki mutfak masraflarını kısıp bu yardımları topladılar."

        Toplanan yardımların çok kıymetli olduğunu dile getiren Güler, "Biz depremzedelere yardım etmiştik, şimdi onlar başka depremzedelere, dünyanın bir ucuna yardım gönderiyor. Yardım kampanyası devam ediyor kendi içlerinde. Şerife Hanım ve ailesinden öğreneceğimiz çok şey var." diye konuştu.

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