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        Kastamonu'da haklarında yakalama kararı bulunan 66 şüpheliden 11'i tutuklandı

        Kastamonu'da, çeşitli suçlamalar nedeniyle haklarında yakalama kararı bulanan 66 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 15:34 Güncelleme: 11.12.2023 - 15:34
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        Kastamonu'da haklarında yakalama kararı bulunan 66 şüpheliden 11'i tutuklandı
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        Kastamonu'da, çeşitli suçlamalar nedeniyle haklarında yakalama kararı bulanan 66 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik 5-11 Aralık tarihlerinde çalışma yapıldı.

        Yapılan çalışmada 66 şüpheli yakalandı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Aralarında 9 ayrı suçtan 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan B.T, 4 ayrı suçtan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan N.G, 15 ayrı suçtan 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.A.K, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 21 yıl hapis cezası bulunan N.Ç'nin de bulunduğu, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "göçmen kaçakçılığı", "karşılıksız çek" ve "uyuşturucu kullanmak ve ticareti yapmak" gibi suçlardan çeşitli hapis cezaları bulunan 11 kişi çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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