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        JAK timleri Ilgaz Dağı'nda kurtarma tatbikatı yaptı

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) timleri, Ilgaz Dağı'nda kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 11:39 Güncelleme: 11.12.2023 - 11:39
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        JAK timleri Ilgaz Dağı'nda kurtarma tatbikatı yaptı
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        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) timleri, Ilgaz Dağı'nda kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

        Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda, JAK timleri tarafından, teleferik hatlarında arıza durumunda mahsur kalanların kurtarılması amacıyla tatbikat yapıldı

        Tatbikatta, senaryo gereği telesiyejde kurtarılmayı bekleyenler için harekete geçen ekipler, telesiyej tellerine tırmanarak halatla mahsur kalan iki kişiye ulaştı.

        Görevliler tarafından mahsur kaldıkları yerden alınanlar, halatlarla indirildi.

        JAK timi, tatbikatın sonunda telesiyej tellerinden halatla sarkarak Türk bayrağı açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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