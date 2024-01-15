Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasında Kastamonu Belediyespor, Görele Belediyespor'u 44-33 mağlup etti.

Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da ev sahibi ekibin 24-14 üstünlüğüyle tamamlandı.

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