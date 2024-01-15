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        Kastamonu'da polisin "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi

        Kastamonu'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 13:24 Güncelleme: 15.01.2024 - 13:53
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        Kastamonu'da polisin "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi
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        Kastamonu'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde, durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurmak istedi.

        Sürücüsünün, "dur" ihtarına uymadığı araç, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Polis, araçta ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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