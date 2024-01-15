Kastamonu'da polisin "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi
Kastamonu'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Kastamonu'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde, durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurmak istedi.
Sürücüsünün, "dur" ihtarına uymadığı araç, kovalamaca sonucu yakalandı.
Polis, araçta ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı.
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