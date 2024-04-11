Kastamonu'da otomobilde silahla vurulmuş bulunan kişi hastanede öldü

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, ölen kişinin Ümit Yılmaz olduğunu tespit edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince silahla vurularak yaralandığı belirlenen kişi, ambulansla kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

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