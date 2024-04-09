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        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 23:09 Güncelleme: 09.04.2024 - 23:09
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        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun Araç ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Nazife Araç'ın kullandığı otomobil, Araç ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan İlhan Araç ve kimliği öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

        Ambulansla Araç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İlhan Araç hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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