Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Araç ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Nazife Araç'ın kullandığı otomobil, Araç ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan İlhan Araç ve kimliği öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Ambulansla Araç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İlhan Araç hayatını kaybetti.
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