Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev zarar gördü
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Akbük köyü yukarı mahallesinde Şenol Pancar'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Tosya Belediyesi ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.
Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
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