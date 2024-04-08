Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev zarar gördü

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Tosya Belediyesi ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

İlçeye bağlı Akbük köyü yukarı mahallesinde Şenol Pancar'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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