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        Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev zarar gördü

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 10:47 Güncelleme: 08.04.2024 - 10:47
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        Kastamonu'da çıkan yangında 2 katlı ev zarar gördü
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Akbük köyü yukarı mahallesinde Şenol Pancar'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Tosya Belediyesi ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

        Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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