Kastamonu'da köy muhtarı tartıştığı kişi tarafından silahla öldürüldü

Bu arada Mehmet D'nin cinayetten sabıkasının bulunduğu öğrenildi.

Mehmet D. yaşanan tartışmanın ardından Baylar Mahallesi'nde su sayaçlarını okuyamaya devam eden Başoğlu'nun bulunduğu alana giderek muhtara tüfekle ateş etti.

Alınan bilgiye göre, Kuzyaka köyünde su sayaçlarını okuyan köy muhtarı Mehmet Başoğlu ile daha önce köyde muhtarlık yaptığı öğrenilen Mehmet D. arasında, su faturasını ödemeyeceğini söylemesi üzerine telefonda tartışma çıktı.

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