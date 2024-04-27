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        Sarımsak tarlasında çalışan kadınlara KADES anlatıldı

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü sarımsağı tarlasında çapa yapanlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve "Kadına El Kal-Ka-Maz" mottosu hakkında bilgilendirme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 13:52 Güncelleme: 27.04.2024 - 13:52
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        Sarımsak tarlasında çalışan kadınlara KADES anlatıldı
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        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü sarımsağı tarlasında çapa yapanlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve "Kadına El Kal-Ka-Maz" mottosu hakkında bilgilendirme yaptı.

        AB ve Türkiye'den coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı ekilen tarlaları ziyaret eden İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, çapa yapan vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.

        Sarımsak tarlasında çapa yapan 52 kadına KADES uygulaması tanıtılıp telefonlarına uygulamayı indirmeleri sağlandı.

        Ayrıca Kadına El Kalkamaz mottosu hakkında da 46 erkeğe bilgilendirmede bulunuldu.

        Faaliyet sonucunda uygulamalar hakkında bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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