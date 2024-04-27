Sarımsak tarlasında çalışan kadınlara KADES anlatıldı

Ayrıca Kadına El Kalkamaz mottosu hakkında da 46 erkeğe bilgilendirmede bulunuldu.

AB ve Türkiye'den coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı ekilen tarlaları ziyaret eden İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, çapa yapan vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü sarımsağı tarlasında çapa yapanlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve "Kadına El Kal-Ka-Maz" mottosu hakkında bilgilendirme yaptı.

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