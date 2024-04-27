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        Kastamonu'da inşaat çukuruna düşen çakal kurtarıldı

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde inşaat çukurunda mahsur kalan çakal, kurtarılarak doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 17:43 Güncelleme: 27.04.2024 - 17:43
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        Kastamonu'da inşaat çukuruna düşen çakal kurtarıldı
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        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde inşaat çukurunda mahsur kalan çakal, kurtarılarak doğaya salındı.

        İnebolu ilçesinde bir çakalın inşaat çukuruna düştüğünü gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğüne haber verdi.

        Ekipler tarafından düştüğü yerden kurtarılan çakal, sağlık durumunun iyi olduğunun belirlenmesinin ardından ormanlık alanda doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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