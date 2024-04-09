Kastamonulu genç antrenör ramazanda özel bireyler ve ailelerini yalnız bırakmadı

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da 28 yaşındaki voleybol antrenörü Saliha Destireci, özel bireylere verilen iftarda her akşam gönüllü olarak çalıştı, destek oldu, yaşlılara hizmet etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce ramazanda "Vakıf İftar Buluşmaları" kapsamında 81 ilde iftar programları düzenlendi.

Vakıflar tarafından bu yıl Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğince Merkez Spor Salonu'nda işlettiği 200 kişilik "Mutlu Kafe"de özel bireyler ve ailelerine yönelik düzenlenen iftar programlarında ise il merkezi ve ilçelerden gelen özel bireyler, aile ortamında iftarını yaptı.

Özel bireylerle bir arada olmayı seven antrenör Saliha Destireci de her akşam evinde olmak yerine düzenlenen bu iftarlarda gönüllü olarak çalıştı.

Destireci, AA muhabirine, Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu olduğunu, bir spor kulübünde voleybol antrenörlüğü yaptığını söyledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğince iftar programı düzenlendiğini ramazanın ikinci günü öğrendiğini ve o günden beri her iftarda "Mutlu Kafe"de olduğunu anlatan Destireci, "Çok sevdiğim için gelmeye başladım. Evde iftar yapmak güzel ama burada özel bireylerle, onların aileleri ile olmayı tercih ettim. Özel bireylerimiz, yaşlılarımız geliyor burada onlara yardım ediyorum." dedi.