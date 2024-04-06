Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, görevi devraldı

        CHP'den Kastamonu Belediye Başkanı seçilen Hasan Baltacı, devir teslim töreninin ardından görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 23:35 Güncelleme: 06.04.2024 - 23:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, görevi devraldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP'den Kastamonu Belediye Başkanı seçilen Hasan Baltacı, devir teslim töreninin ardından görevine başladı.

        Kastamonu Belediyesinde düzenlenen programda dün mazbatasını alan Baltacı, eski Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'ndan görevi devraldı.

        Daha sonra belediye önünde düzenlenen programda konuşan Baltacı, önemli bir seçimi geride bıraktıklarını söyledi.

        Kastamonu'nun halkçı, icraatçı ve demokrat siyasete güçlü destek verdiğini belirten Baltacı, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yolumuza alçak gönüllü, saygılı, sevgili, vefayı, dayanışmayı unutmadan devam edeceğiz ama önceki dönemlerin israflarını, usulsüzlüklerini ve bu şehrin kazanımlarını kendi yandaşları arasında pay edenleri Kastamonu’ya bir bir açıklayacağız. Vereceğimiz görevi yerine getirenlerle yola devam edecek, bu şehre hizmet etmekten gocunanla yollarımızı ayıracağız." dedi.

        Seçim kampanyası sürecinde söyledikleri her şeyi yapacaklarını anlatan Baltacı, Kastamonu'da yeni bir dönemin başladığını dile getirdi.

        Kastamonu'yu bölgesine liderlik eden bir şehir yapacaklarını ifade eden Baltacı, şunları kaydetti:

        "Seçimi yüzde 49 ile kazandık ama anlayışımızla, icraatlarımızla, hizmetlerimizle bize oy vermeyen vatandaşlarımızın da kalan yüzde 51'in de güvenini kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Bu şehir için ne yaparsak yapalım kafi gelmeyeceğini bilerek hareket edecek, şehrimizin sorunlarını tek tek çözeceğiz. Bu şehri refaha ve zenginliğe kavuşturacak yol haritasını belirleyeceğiz. Biz, bu kadim şehrin adil, yeşil, yaratıcı kapsayıcı, kucaklayıcı bir şehir olabilmesi için çok çalışacağız. Kastamonu Belediyesi çalışmalarıyla, icraatlarıyla Türkiye'de örmek teşkil edecek."

        Programın sonunda halk oyunları ekibi gösteri sundu, müzik dinletisi yapıldı.

        Programa CHP Parti Meclis Üyesi Hikmet Erbilgin, CHP Kastamonu İl Başkanı Dilek İlke Karabacak ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Maradona'nın öldürüldüğüne inanıyorum"
        "Maradona'nın öldürüldüğüne inanıyorum"
        Otoyollarda akıcı yoğunluk
        Otoyollarda akıcı yoğunluk
        Beşiktaş'ta ihmaller zinciri
        Beşiktaş'ta ihmaller zinciri
        Noter huzurunda istifa imzası!
        Noter huzurunda istifa imzası!
        Nuri Alço, hastaneye kaldırıldı
        Nuri Alço, hastaneye kaldırıldı
        Onlar serbest, futbolcular cezalı!
        Onlar serbest, futbolcular cezalı!
        YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı
        YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı
        Thunberg'e bir günde iki gözaltı
        Thunberg'e bir günde iki gözaltı
        Fransa'da Gazze için açlık grevi
        Fransa'da Gazze için açlık grevi
        Pazar yerinde 'bomba' paniği! Yakalandı
        Pazar yerinde 'bomba' paniği! Yakalandı
        "Derbi kardeşliğin simgesi olsun"
        "Derbi kardeşliğin simgesi olsun"
        Beşiktaş'a Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Beşiktaş'a Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Sahte mi değil mi? Anlamak için bunu yaptı
        Sahte mi değil mi? Anlamak için bunu yaptı
        Anne ve ağabey öldü! Baba ile kız kardeş ağır yaralı! İstanbul'da aile katliamı!
        Anne ve ağabey öldü! Baba ile kız kardeş ağır yaralı! İstanbul'da aile katliamı!
        Güzel kokmanıza yardımcı olabilecek 10 ipucu!
        Güzel kokmanıza yardımcı olabilecek 10 ipucu!
        Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu
        Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu
        Kadir Gecesi'nde baba oldu
        Kadir Gecesi'nde baba oldu
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da çıkan yangında ev, ahır ve atölye zarar gördü
        Kastamonu'da çıkan yangında ev, ahır ve atölye zarar gördü
        Vakıflar Genel Müdürlüğünden ramazan boyunca "en özel" iftar
        Vakıflar Genel Müdürlüğünden ramazan boyunca "en özel" iftar
        Kastamonu'da 16 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da 16 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Ağlı Belediye Başkanı Bülent Ergin, mazbatasını aldı
        Ağlı Belediye Başkanı Bülent Ergin, mazbatasını aldı
        Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, mazbatasını aldı
        Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, mazbatasını aldı
        Şehit jandarma er Ali Topkaraoğlu, Tosya'da kabri başında anıldı
        Şehit jandarma er Ali Topkaraoğlu, Tosya'da kabri başında anıldı