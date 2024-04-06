Kastamonu'da çıkan yangında ev, ahır ve atölye zarar gördü

İhbar üzerine yangına itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Değirmenözü köyünde Satı Mehmet Gürtekin'e ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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