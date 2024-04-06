Kastamonu'da çıkan yangında ev, ahır ve atölye zarar gördü
Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında ev, ahır ve atölye kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu'nun Daday ilçesinde çıkan yangında ev, ahır ve atölye kullanılamaz hale geldi.
Değirmenözü köyünde Satı Mehmet Gürtekin'e ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Söndürülen yangında ev, ahır ve atölye zarar gördü.
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