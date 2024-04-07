Kastamonu'daki Horma Kanyonu yeniden ziyarete açıldı

Bakım onarım çalışmaları kapsamın kapatılan Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu, yeniden ziyarete açıldı.

Kanyonları ile ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bölge turizmine katkı sağlamak amacıyla 2019 yılında yapılan ve kanyonun bir ucundan diğer ucuna yürüyerek geçilmesini sağlayan yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformda kasım ayında başlatılan bakım onarım çalışmaları tamamlandı.

Pınarbaşı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Horma Kanyonu'nun yeniden ziyarete açıldığı belirtilerek, "Yerli ve yabacı turistleri, Küre Dağları arasından çıkan Zarı Çayı'nın yüzyıllara uzanan yolculuğu sırasında oluşan Horma Kanyonu'nu görmeye ve kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platformdan geçerek Ilıca Şelalesi'nde suyun 10 metre yükseklikten dökülmesiyle oluşan doğal havuzu görmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.