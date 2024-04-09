Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde "helva kesme adeti" sürdürülüyor

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde uzun yıllardır devam eden "Helva kesme adeti", bu sene de gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Halkabük köyünde arife gününden bir gün önce ve arife günü ev hanımları tarafından un helvası, gözleme ve yufka yapılıyor.

Daha sonra hazırlanan yiyecekler, camiye götürülüyor. Evlerden gelen yiyecekler caminin yanında bulunan köy odasında öğle namazına katılan kişi sayısına göre bölünüp eşit şekilde dağıtılıyor.

Kendine düşen payı alan cami cemaati, akşam iftarda evlerinde yiyor.