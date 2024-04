"Yapamazsın" diyenlere inat 25 yaşında ilçesindeki ilk kadın muhtar oldu

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde 25 yaşındaki Ebru Uzun, 2 erkek rakibini geçerek ilçedeki ilk kadın muhtar oldu.

Kınık köyünde yaşayan Ebru Uzun, köyde gördüğü aksaklıkları gidermek için muhtar adayı olmaya karar verdi.

"Yapamazsın", "muhtarlık erkek işi" diyenlere aldırmadan yoluna devam eden Uzun, 31 Mart'taki seçimde 166 oyun 80'ini alarak muhtarlığı kazandı.

Uzun, seçim vaatleri arasında yer alan köy konağı ve çocuklar için oyun parkı ile diğer eksikleri kısa sürede gidermek için çalışmalara başladı.

Köylerinde 60 hanede yaklaşık 250 kişinin yaşadığını dile getiren Uzun, "Köyüm için en güzelini yapmak için buradayım. Devrekani ilçesinin ilk kadın muhtarıyım. Kadınlar her şeyin en güzelini yapar. Kadınların gücünü göstermek için buradayım." dedi.

Adaylığını açıkladığında, "Yapamazsın, kadından muhtar olmaz, erkeklerin yaptığı işi yapamazsın, köyün bütün sorunlarıyla ilgilenemezsin" gibi olumsuz tepkiler aldığını anlatan Uzun, şöyle konuştu:

"Bu tepkilere rağmen yılmadım. Birçok erkekten de güzel iş yaptığımın farkındayım. Birçok kadının da her konuda her şeyi yapabileceğini düşünüyorum. Her zaman kendilerine güvenleri olsun. Kadınların yapamayacağı hiçbir iş yoktur."

Ebru Uzun'un annesi Anne Şenay Uzun ise seçimde çok heyecanlandığını dile getirerek, "Ben, babası, kardeşleri destekçisiydik. Kızıma destek verdim çünkü köyü için bir şeyler yapmak istiyordu. İlçenin ilk kadın muhtarı olduğu için çok mutluyuz. Gurur duyuyoruz." diye konuştu.