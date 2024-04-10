Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        "Yapamazsın" diyenlere inat 25 yaşında ilçesindeki ilk kadın muhtar oldu

        BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde 25 yaşındaki Ebru Uzun, 2 erkek rakibini geçerek ilçedeki ilk kadın muhtar oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 11:05 Güncelleme: 10.04.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yapamazsın" diyenlere inat 25 yaşında ilçesindeki ilk kadın muhtar oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde 25 yaşındaki Ebru Uzun, 2 erkek rakibini geçerek ilçedeki ilk kadın muhtar oldu.

        Kınık köyünde yaşayan Ebru Uzun, köyde gördüğü aksaklıkları gidermek için muhtar adayı olmaya karar verdi.

        "Yapamazsın", "muhtarlık erkek işi" diyenlere aldırmadan yoluna devam eden Uzun, 31 Mart'taki seçimde 166 oyun 80'ini alarak muhtarlığı kazandı.

        Uzun, seçim vaatleri arasında yer alan köy konağı ve çocuklar için oyun parkı ile diğer eksikleri kısa sürede gidermek için çalışmalara başladı.

        Ebru Uzun, AA muhabirine, köyün eksiklerini gidermek amacıyla muhtar olmaya karar verdiğini söyledi.

        "Köyümüze bir kadın eli değsin istedim." diyen Uzun, adaylık sürecinde köylülerin evini tek tek ziyaret ederek vaatlerini anlattığını kaydetti.

        Köylerinde 60 hanede yaklaşık 250 kişinin yaşadığını dile getiren Uzun, "Köyüm için en güzelini yapmak için buradayım. Devrekani ilçesinin ilk kadın muhtarıyım. Kadınlar her şeyin en güzelini yapar. Kadınların gücünü göstermek için buradayım." dedi.

        Adaylığını açıkladığında, "Yapamazsın, kadından muhtar olmaz, erkeklerin yaptığı işi yapamazsın, köyün bütün sorunlarıyla ilgilenemezsin" gibi olumsuz tepkiler aldığını anlatan Uzun, şöyle konuştu:

        "Bu tepkilere rağmen yılmadım. Birçok erkekten de güzel iş yaptığımın farkındayım. Birçok kadının da her konuda her şeyi yapabileceğini düşünüyorum. Her zaman kendilerine güvenleri olsun. Kadınların yapamayacağı hiçbir iş yoktur."

        Ebru Uzun'un annesi Anne Şenay Uzun ise seçimde çok heyecanlandığını dile getirerek, "Ben, babası, kardeşleri destekçisiydik. Kızıma destek verdim çünkü köyü için bir şeyler yapmak istiyordu. İlçenin ilk kadın muhtarı olduğu için çok mutluyuz. Gurur duyuyoruz." diye konuştu.

        Muhtar Uzun'un azası Cengiz Seçme ise genç muhtara destek olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Ebru, Devrekani'mizin ve köyümüzün ilk kadın muhtarı oldu. Biz de bundan memnunuz. Köyümüz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        - "Kadınların da muhtar olabileceğini bize gösterdi"

        Köy sakinlerinden Özcan Köse de Ebru Uzun'un muhtarlık yarışını kazanmasına çok sevindiğini vurgulayarak, "Bu makamın sadece yaşlılar ve erkekler için değil, aynı zamanda kadınlar için de olabileceğini bize gösterdi. Ben de gençlerin bu yola çıkabileceklerini düşünüyorum. Sadece yaşlı muhtarların yerine gençlerin de bu yola çıkmış olmaları, köyümüzde, çevre illerde, çevre köylerde umarım bu fitili ateşler." değerlendirmesinde bulundu.

        65 yaşındaki Akif Mısıroğlu da yaptıkları istişare sonucunda Uzun'un en iyi hizmeti vereceğine inandıklarını aktararak, "İnanarak yola çıktık. Köyümüzün hizmetlerinin yapılacağına inanıyorum. Kadın muhtarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        29 kişinin can verdiği 16 katlı binayla ilgili önemli gelişme!
        29 kişinin can verdiği 16 katlı binayla ilgili önemli gelişme!
        6 Şubat depreminde dili tutuldu! 20 Şubat depremine kalbi dayanmadı!
        6 Şubat depreminde dili tutuldu! 20 Şubat depremine kalbi dayanmadı!
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        İran'dan İsrail'e: Cezalandırılacak
        İran'dan İsrail'e: Cezalandırılacak
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?
        Oto tamircisi demirden yaptı! "O benim mesai arkadaşım"
        Oto tamircisi demirden yaptı! "O benim mesai arkadaşım"
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        Pazar günü kamyon ve tankerlere 24 saatlik trafik yasağı!
        Pazar günü kamyon ve tankerlere 24 saatlik trafik yasağı!
        'Türkiye, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu'
        'Türkiye, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu'
        Atalarımızın köpekten önceki sadık dostu, soyu tükenmiş bir tilki türü olabilir
        Atalarımızın köpekten önceki sadık dostu, soyu tükenmiş bir tilki türü olabilir
        5 bölge için yağmur uyarısı!
        5 bölge için yağmur uyarısı!
        Bayram namazı kılındı... Camiler doldu taştı
        Bayram namazı kılındı... Camiler doldu taştı

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        İYİ Parti Kastamonu İl Başkanı ve Merkez İlçe Başkanı görevlerinden istifa...
        İYİ Parti Kastamonu İl Başkanı ve Merkez İlçe Başkanı görevlerinden istifa...
        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde "helva kesme adeti" sürdürülüyor
        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde "helva kesme adeti" sürdürülüyor
        Kastamonu'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi
        Kastamonu'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi
        Kastamonulu genç antrenör ramazanda özel bireyler ve ailelerini yalnız bıra...
        Kastamonulu genç antrenör ramazanda özel bireyler ve ailelerini yalnız bıra...
        Milli boksör Sıla Üçyıldız, Avrupa Şampiyonası'ndan madalyayla dönmek istiy...
        Milli boksör Sıla Üçyıldız, Avrupa Şampiyonası'ndan madalyayla dönmek istiy...