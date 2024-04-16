Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 627 kişi yakalandı
Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 627 kişinin yakalandığı bildirildi.
Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 627 kişinin yakalandığı bildirildi.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda mart ayında aralarında hükümlülerin de bulunduğu 627 kişi yakalandı.
Çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 218 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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