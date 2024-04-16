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        Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 627 kişi yakalandı

        Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 627 kişinin yakalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 13:24 Güncelleme: 16.04.2024 - 13:24
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        Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 627 kişi yakalandı
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        Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 627 kişinin yakalandığı bildirildi.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda mart ayında aralarında hükümlülerin de bulunduğu 627 kişi yakalandı.

        Çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 218 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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