Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalandı
Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 78 kişinin yakalandığı bildirildi.
Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 78 kişinin yakalandığı bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik 1-14 Nisan tarihleri arasında çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, aralarında hükümlülerin de bulunduğu 78 kişi yakalandı.
Çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 7 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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