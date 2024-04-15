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        Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalandı

        Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 78 kişinin yakalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 23:43 Güncelleme: 15.04.2024 - 23:43
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        Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalandı
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        Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 78 kişinin yakalandığı bildirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik 1-14 Nisan tarihleri arasında çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, aralarında hükümlülerin de bulunduğu 78 kişi yakalandı.

        Çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 7 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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