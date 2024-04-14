Kastamonulu muhtar görevinde 47 yılı geride bıraktı

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Karaçalar köyünde yaşayan 71 yaşındaki Mehmet Başaran, 47 yıldır muhtarlık yapıyor.

Başaran, 1977 yılında 24 yaşındayken amcasını yenerek ilk kez muhtarlığa seçildi.

O günden bu yana tüm seçimleri kazanan Başaran, 31 Mart'ta 10. kez katıldığı muhtarlık yarışında rakiplerini geride bırakarak yeniden muhtar oldu.

Mehmet Başaran, AA muhabirine, köyüne hizmet etmekten mutlu olduğunu söyledi.

Muhtarlığının bir şakayla başladığını belirten Başaran, şöyle konuştu:

"Askerden geleli 1,5-2 yıl olmuştu, seçim yaklaşmıştı. Eski muhtar olan amcamla hayvan otlatmadan geliyordum. 'Bu seçimde köye muhtar kimi yapacağız?' dedi. Ben de şakayla, 'Amca beni görmüyor musunuz?' dedim. Birkaç gün sonra köyde herkes, 'Muhtar oluyormuşsun.' dedi. 'Ben böyle bir şey düşünmedim, amcama böyle söyledim. Uygun görürseniz inşallah olurum' dedim. Sonra köylümüz de uygun gördü, 1977 seçimlerinde muhtar oldum."

Başaran, girdiği 10 seçimden de başarıyla çıktığına dikkati çekerek, "Her seçimde rakiplerim oluyordu. Son seçimde karşımda 2 aday vardı. Kullanılan oyların en yükseğini alarak 50 oyla muhtar oldum. Diğer aday arkadaşlardan biri 14, diğeri 1 oy aldı." bilgisini verdi.