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        Kastamonulu muhtar görevinde 47 yılı geride bıraktı

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Karaçalar köyünde yaşayan 71 yaşındaki Mehmet Başaran, 47 yıldır muhtarlık yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 11:09 Güncelleme: 14.04.2024 - 11:09
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        Kastamonulu muhtar görevinde 47 yılı geride bıraktı
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        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Karaçalar köyünde yaşayan 71 yaşındaki Mehmet Başaran, 47 yıldır muhtarlık yapıyor.

        Başaran, 1977 yılında 24 yaşındayken amcasını yenerek ilk kez muhtarlığa seçildi.

        O günden bu yana tüm seçimleri kazanan Başaran, 31 Mart'ta 10. kez katıldığı muhtarlık yarışında rakiplerini geride bırakarak yeniden muhtar oldu.

        Mehmet Başaran, AA muhabirine, köyüne hizmet etmekten mutlu olduğunu söyledi.

        Muhtarlığının bir şakayla başladığını belirten Başaran, şöyle konuştu:

        "Askerden geleli 1,5-2 yıl olmuştu, seçim yaklaşmıştı. Eski muhtar olan amcamla hayvan otlatmadan geliyordum. 'Bu seçimde köye muhtar kimi yapacağız?' dedi. Ben de şakayla, 'Amca beni görmüyor musunuz?' dedim. Birkaç gün sonra köyde herkes, 'Muhtar oluyormuşsun.' dedi. 'Ben böyle bir şey düşünmedim, amcama böyle söyledim. Uygun görürseniz inşallah olurum' dedim. Sonra köylümüz de uygun gördü, 1977 seçimlerinde muhtar oldum."

        Başaran, girdiği 10 seçimden de başarıyla çıktığına dikkati çekerek, "Her seçimde rakiplerim oluyordu. Son seçimde karşımda 2 aday vardı. Kullanılan oyların en yükseğini alarak 50 oyla muhtar oldum. Diğer aday arkadaşlardan biri 14, diğeri 1 oy aldı." bilgisini verdi.

        Muhtarlık sürecinde pek çok hizmet yaptığını anlatan Başaran, şöyle devam etti:

        "Okulu, camiyi, minareyi yaptırdım. Kanalizasyon sorununu hallettik. Caminin birinci katı ile gasilhaneyi tamamen kendi işçiliğimle yaptım. Köyde yapılacak işler olduğunda hala küreği beli alır, çalışmaya başlarım. Köylülerimin teveccühüyle şaka gibi bir muhtar olduk, hala muhtarız. Şu anda da sanki yeni muhtar olmuş gibi heyecanlı ve sevinçliyim."

        - "Artık gençlere bırakmayı düşünüyorum"

        Başaran, önünde 5 yıl olduğunu dile getirerek, "Belki devam ederiz, belki edemeyiz. Yaşım müsaade eder mi, etmez mi bilmiyorum ama artık gençlere bırakmayı düşünüyorum. Bu 5 yılda köyüm için yapmak istediklerim var. Araç Çayı'nın köyümüzden geçen bölümünü ıslah ettirmek istiyorum. Köyümüzün 38 yıllık su şebeke hattını değiştirmek istiyorum. Bir mahallemizde kanalizasyon yok, onu yaptırıp eksik olan ufak tefek işleri tamamlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Köy sakinlerinden Kazım Civek ise köy halkının muhtarı sevdiğini vurgulayarak, "Askere beraber gittik, beraber geldik. Askerden gelince 'Sen muhtar ol' dedik, muhtar yaptık. Ben de o zaman birinci azasıydım. Ben 1984'te köyden ayrıldım, muhtarımız o tarihten beri hala devam ediyor. Köylülerimiz memnun. Muhtarımız kim ne derse hatırını kırmaz. Hastam var de, gece gelir arabasıyla alır hastaneye götürür. Kimin ihtiyacı varsa karşılamaya çalışır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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