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        Kastamonu'da bir kişinin aracında silahla öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

        Kastamonu'da bir kişinin otomobilinde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 20:19 Güncelleme: 13.04.2024 - 20:19
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        Kastamonu'da bir kişinin aracında silahla öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı
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        Kastamonu'da bir kişinin otomobilinde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kastamonu-Taşköprü kara yolu kenarındaki araçta Ümit Yılmaz'ın tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan A.S, Ö.Ü, B.Ç. ve A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S. ve Ö.Ü. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, B.Ç. ve A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kastamonu-Taşköprü kara yolu kenarında 13 Nisan'da park halindeki aracının içinde silahla vurulmuş halde bulunan Ümit Yılmaz kaldırıldığı hastanesinde hayatını kaybetmiş, olayla ilgili A.S, Ö.Ü, B.Ç. ve A.K. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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