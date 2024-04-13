Kastamonu'da silahlı saldırıda amca ile yeğeni öldü
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde silahlı saldırı sonucu amca ile yeğeni yaşamını yitirdi.
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde silahlı saldırı sonucu amca ile yeğeni yaşamını yitirdi.
Kurt Şeyh Mahallesi Demirciler Caddesi'nde bulunan bir kıraathaneye gelen Murat K, bir süre önce kavga ettikleri Adem Üstüner ve amcası Muzaffer Üstüner’e yanında bulunan tabanayla ateş etti.
Muzaffer ve yeğeni Adem Üstüner, olay yerinde hayatını kaybetti.
Zanlı, polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı.
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