Kastamonu'da silahlı saldırıda amca ile yeğeni öldü

Kurt Şeyh Mahallesi Demirciler Caddesi'nde bulunan bir kıraathaneye gelen Murat K, bir süre önce kavga ettikleri Adem Üstüner ve amcası Muzaffer Üstüner’e yanında bulunan tabanayla ateş etti.

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