Kastamonu'da "asırlık bayram pilavı" geleneği yaşatıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 132 yıldır sürdürülen "asırlık bayram pilavı" etkinliğinde, 120 kazan etli pilav katılımcılara ikram edildi.

Bozkurt Belediyesince her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarının üçüncü günü düzenlenen etkinlikte, ilçe sakinleri bir araya geliyor.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Bozkurt Meydanı'nda etkinliğin 132. yılı dolayısıyla katılımcılara, 1600 kilogram pirinç ve 750 kilogram et kullanılarak 120 kazanda yapılan etli pilav, stantlardan belediye personeli tarafından ayran ile ikram edildi.