Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa'da da zirveye ulaşmak istiyor

BİLAL KAHYAOĞLU - Kadın Boks Milli Takımı, Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olmayı hedefliyor.

Milli takım, Sırbistan'da 14-23 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'na Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanıyor.

Günde çift idmanla hazırlıklarını sürdüren milli takım sporcuları, şampiyonadan takım halinde birincilikle dönmeyi planlıyor.

Milli takım antrenörü Nazım Yiğit, AA muhabirine, olimpiyat öncesi Avrupa Şampiyonası'na katılarak kendilerini test etmek istediklerini söyledi.

Çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Yiğit, "Nasıl dünya şampiyonu olduk, dünyanın en iyi takımı seçildik, aynı şekilde Avrupa'da da yapmak istiyoruz. Hedefimiz, her gittiğimiz turnuvada şampiyon olmak. Şampiyonaya katılan herkesten daha fazla şampiyon çıkarmak, daha fazla madalya almak istiyoruz. Avrupa ve dünya takımlarıyla yarış içerisindeyiz. Herkes bizi rakip görüyor ama ben söylüyorum onlara, yetişemeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Milli boksör Gamze Soğuksu ise kariyerinde 7 Türkiye ile bir Avrupa şampiyonluğu bulunduğunu belirtti.