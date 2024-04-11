Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Azdavay'da bayramlaşma töreni yapıldı

        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 18:14 Güncelleme: 11.04.2024 - 18:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Azdavay'da bayramlaşma töreni yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni yapıldı.

        Azdavay Kaymakamlığı ve Azdavay Belediyesince pazar yerinde yapılan programa Kaymakam Mustafa Arslanşahin, Belediye Başkanı Cevat Taşkan ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Arslanşahin ve Taşkan, vatandaşların bayramını kutladı.

        Bayramlaşmanın ardından katılımcılara yemek ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'nin cezası açıklandı
        Fenerbahçe'nin cezası açıklandı
        Amasra'da yoğunluk! İlçeye girişler kapatıldı
        Amasra'da yoğunluk! İlçeye girişler kapatıldı
        Terim, Fenerbahçe'ye başarılar diledi
        Terim, Fenerbahçe'ye başarılar diledi
        Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği
        Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği
        2 gencin ölümüne neden oldu! Ödül gibi ceza!
        2 gencin ölümüne neden oldu! Ödül gibi ceza!
        4 yerde seçim yenilenecek
        4 yerde seçim yenilenecek
        Gabar'da rekor günü
        Gabar'da rekor günü
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Adalar'a akın! İskele doldu taştı
        Adalar'a akın! İskele doldu taştı
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Esnaf için prim günü talebi
        Esnaf için prim günü talebi
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da otomobilde silahla vurulmuş bulunan kişi hastanede öldü
        Kastamonu'da otomobilde silahla vurulmuş bulunan kişi hastanede öldü
        D-100 kara yolunda bayram dönüşü yoğunluğuna karşı ağır vasıtalara kısıtlam...
        D-100 kara yolunda bayram dönüşü yoğunluğuna karşı ağır vasıtalara kısıtlam...
        Hint ve İtalyanlar, Türk kadın boksörlerle ortak kamp yapıyor
        Hint ve İtalyanlar, Türk kadın boksörlerle ortak kamp yapıyor
        Araç kullanırken kalp krizi geçiren sürücü öldü
        Araç kullanırken kalp krizi geçiren sürücü öldü
        "Yapamazsın" diyenlere inat 25 yaşında ilçesindeki ilk kadın muhtar oldu
        "Yapamazsın" diyenlere inat 25 yaşında ilçesindeki ilk kadın muhtar oldu
        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Kastamonu'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı