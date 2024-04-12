Küre'de Ramazan Bayramı kutlaması

Köyde bayramlarda uzun yıllardır yapılan geleneksel pilav ikramı, bu yıl da gerçekleştirildi. Yemek ikramının ardından davul ve zurna eşliğinde eğlence düzenlendi.

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