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        Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı

        Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu'da sürdürdüğü Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 12:30 Güncelleme: 15.04.2024 - 12:30
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        Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı
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        Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu'da sürdürdüğü Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı.

        Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki hazırlıklarını bitiren sporcular, Sırbistan'da bugün başlayacak Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere kentten ayrıldı.

        Milli takım antrenörü Nazım Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay süren güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

        Şampiyonaya iyi hazırlandıklarını ifade eden Yiğit, "Son antrenmanımızı dün yaptık. Bu gün hava yoluyla Sırbistan'a gideceğiz. Altı sporcu ile gidiyoruz. Olimpik sıkletler dışında başka sıklet yok burada. Biz olimpik sıklet olarak Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Nasıl 2022'de dünya şampiyonu olduysak burada da Avrupa Şampiyonu olarak ülkemize dönmek istiyoruz." diye konuştu.

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