Kastamonu'da silahlı saldırıda amca ile yeğeni öldüren zanlı tutuklandı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, amca ile yeğeni öldüren zanlı tutuklandı.

Kurt Şeyh Mahallesi Demirciler Caddesi'nde bulunan bir kıraathanede Adem Üstüner ve amcası Muzaffer Üstüner'i tabanca ile vurduktan sonra gözaltına alınan Murat K'nin emniyetteki işlemleri sona erdi.

Adliyeye sevk edilen Murat K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kurt Şeyh Mahallesi Demirciler Caddesi'nde bulunan bir kıraathaneye dün öğle saatlerinde gelen Murat K, bir süre önce kavga ettikleri Adem Üstüner ve amcası Muzaffer Üstüner'e, yanında bulunan tabancayla ateş etmiş, amca ve yeğeni olay yerinde hayatını kaybetmişti.