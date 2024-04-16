Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 16:16 Güncelleme: 16.04.2024 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 2 gün önce tarla sulama borularının çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Olayla ilgisi tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Gündemde sıcak konular
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Gündemde sıcak konular
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Golden Gate Gazze için trafiğe kapatıldı
        Golden Gate Gazze için trafiğe kapatıldı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Erken yaşta makyaj yapanlara uyarı!
        Erken yaşta makyaj yapanlara uyarı!
        Johnny Depp kale alıyor
        Johnny Depp kale alıyor
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        İşte elektrikli metrobüs
        İşte elektrikli metrobüs
        Reisi'den sert açıklama, İsrail'de savaş kabinesi yeniden toplanıyor
        Reisi'den sert açıklama, İsrail'de savaş kabinesi yeniden toplanıyor
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Naci Görür'den erken uyarı sistemi tepkisi: Depremden daha fazla zarar verir
        Naci Görür'den erken uyarı sistemi tepkisi: Depremden daha fazla zarar verir
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 627 kişi yakalandı
        Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 627 kişi yakalandı
        Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalandı
        Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
        Kastamonu, Çankırı ve Sinop'a yapılacak turistik turlara 3 milyon lira dest...
        Kastamonu, Çankırı ve Sinop'a yapılacak turistik turlara 3 milyon lira dest...
        Kanyonlar Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçileri Kastamonu'ya çekti
        Kanyonlar Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçileri Kastamonu'ya çekti
        Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı
        Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı