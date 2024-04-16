Kastamonu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 2 gün önce tarla sulama borularının çalınması üzerine çalışma başlattı.
Olayla ilgisi tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
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