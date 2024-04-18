Kastamonu'da Gelinkayası Şelalesi kurudu

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Ağlı ilçesindeki Gelinkayası Şelalesi, kar yağışının yetersizliği sonucu kurudu.

Kastamonu'un Ağlı ilçesi bu kış yeterli kar yağışı almadı. Bu yüzden ilçede her yıl gerçekleştirilen 600 yıllık geleneksel kızak yarışları da yapılamadı.

İlçeye bağlı Ören Mahallesi'ndeki Gelinkayası Şelalesi de yüksek kesimlerden gelen suyun kesilmesiyle kurudu. Şelalenin döküldüğü yerin altından az da olsa su çıkmaya devam ediyor.

Ören Mahallesi sakinlerinden Mustafa Kaleli, AA muhabirine ilçeye geçmiş yıllarda 1 metrenin üzerinde kar yağdığını söyledi.

Bölgede eskiden su değirmeni olduğunu belirten Kaleli, "Burada eskiden şelaleden akan suyla çalışan bir değirmen vardı. Bu değirmen teknolojiye bağlı olarak fabrikalar açılınca kapandı. Değirmenimiz atıldı ama su da kalmadı." dedi.

Son yıllarda bekledikleri kar yağışının gerçekleşmediğini vurgulayan Kaleli, "Bu kış kar yağmadığı için su çekildi. Eskiden 12 ay akardı. Son yıllarda sadece baharda akmaya başladı. Artık baharda da akmıyor." diye konuştu.

Eskiden şelaleden suyun çok şiddetli aktığına işaret eden Kaleli, şunları kaydetti: