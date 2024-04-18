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        Kastamonu'da Gelinkayası Şelalesi kurudu

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Ağlı ilçesindeki Gelinkayası Şelalesi, kar yağışının yetersizliği sonucu kurudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 11:27 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:27
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        Kastamonu'da Gelinkayası Şelalesi kurudu
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        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Ağlı ilçesindeki Gelinkayası Şelalesi, kar yağışının yetersizliği sonucu kurudu.

        Kastamonu'un Ağlı ilçesi bu kış yeterli kar yağışı almadı. Bu yüzden ilçede her yıl gerçekleştirilen 600 yıllık geleneksel kızak yarışları da yapılamadı.

        İlçeye bağlı Ören Mahallesi'ndeki Gelinkayası Şelalesi de yüksek kesimlerden gelen suyun kesilmesiyle kurudu. Şelalenin döküldüğü yerin altından az da olsa su çıkmaya devam ediyor.

        Ören Mahallesi sakinlerinden Mustafa Kaleli, AA muhabirine ilçeye geçmiş yıllarda 1 metrenin üzerinde kar yağdığını söyledi.

        Bölgede eskiden su değirmeni olduğunu belirten Kaleli, "Burada eskiden şelaleden akan suyla çalışan bir değirmen vardı. Bu değirmen teknolojiye bağlı olarak fabrikalar açılınca kapandı. Değirmenimiz atıldı ama su da kalmadı." dedi.

        Son yıllarda bekledikleri kar yağışının gerçekleşmediğini vurgulayan Kaleli, "Bu kış kar yağmadığı için su çekildi. Eskiden 12 ay akardı. Son yıllarda sadece baharda akmaya başladı. Artık baharda da akmıyor." diye konuştu.

        Eskiden şelaleden suyun çok şiddetli aktığına işaret eden Kaleli, şunları kaydetti:

        "Eskiden olsa karın erimesine bağlı olarak su seviyesinin çok yüksek olması nedeniyle şu anda burada duramazdık. Suyun çıkardığı gürültüden buralarda duramazdık. Geceleri şelalenin, suyun gürültüsünden uyuyamazdık. Sel gelirdi, kenardaki evlere taşardı. Küresel ısınmadan mıdır, mevsimler mi değişti nedendir bilmiyoruz. O günleri, karı özlüyoruz ama artık yok."

        Şelalenin kaynağındaki suyun son yıllarda oldukça azaldığına dikkati çeken Kaleli, artık çok az olan suyun şelaleye ulaşamadan kaybolduğunu belirtti.

        Kaleli, Gelinkayası Şelalesi'nin yan yana iki parçadan oluştuğunu dile getirerek, "Bir tarafı 15-20 metre, diğeri 50-60 metre arasındaydı. Maalesef ikisi de kurudu." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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