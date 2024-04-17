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        İhsangazi Kaymakamı Sönmezoğlu'ndan Belediye Başkanı Sağlık'a ziyaret

        İhsangazi Kaymakamı Neslihan Sönmezoğlu, yeniden Belediye Başkanı seçilen Hayati Sağlık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 12:58 Güncelleme: 17.04.2024 - 12:58
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        İhsangazi Kaymakamı Sönmezoğlu'ndan Belediye Başkanı Sağlık'a ziyaret
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        İhsangazi Kaymakamı Neslihan Sönmezoğlu, yeniden Belediye Başkanı seçilen Hayati Sağlık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Belediye çalışmaları hakkında Sağlık'tan bilgi alan Sönmezoğlu, yeni dönemde başarılar diledi.

        Kurumlarla uyumlu bir çalışma içinde olduklarını kaydeden Sağlık, "Önümüzdeki beş yılda gerek yol yapım çalışmalarımız gerek altyapı çalışmalarımız devam edecek. Yine özel sektör yatırımlarının ilçeye kazandırılması sosyal kültürel sportif faaliyetlerin artarak devam etmesi gibi projelerimizi de ilerleyen günlerde görüşeceğiz." dedi.

        Sağlık, ziyareti dolayısıyla Sönmezoğlu'na teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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