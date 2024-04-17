Kastamonu'daki asırlık Türk fındığı ağaçları koruma altına alındı

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan asırlık Türk fındığı ağaçları Orman Bölge Müdürlüğünce koruma altına alınarak, ömürlerinin uzatılmasının sağlanması hedefleniyor.

Tosya ilçesine bağlı Küçüksekiler köyünde bulunan 13 Türk fındığı ağacı, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından numaralandırılıp koruma altına alındı.

Yaşlarının 100 ila 250 arasında olduğu sanılan fındık ağaçlarının ömürlerinin uzaması için Orman Bölge Müdürlüğü tarafından çalışma yürütülecek.

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, AA muhabirine, Kastamonu'nun farklı yerlerinde çok özel ağaçlar bulunduğunu söyledi.

Bunlardan biri olan Türk fındığının tek gövdede 30 metre boy ve 2 metre çapa ulaşabildiğine işaret eden Sönmezoğlu, meyvelerinin şeklinin yuvarlak olmadığını, kabuklarının daha küçük ve kırılması zor ancak içinin daha yağlı olduğunu anlattı.

Kastamonu'nun birçok yerinde Türk fındığı ağaçları gördüklerine dikkati çeken Sönmezoğlu, "Bunları koruma altına alıyoruz. Bunlar çok kıymetli ağaçlar. Hem genetik zenginlik hem de ormanda yaşayan hayvanların gıda kaynağı." dedi.