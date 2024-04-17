Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'daki asırlık Türk fındığı ağaçları koruma altına alındı

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan asırlık Türk fındığı ağaçları Orman Bölge Müdürlüğünce koruma altına alınarak, ömürlerinin uzatılmasının sağlanması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 11:45 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'daki asırlık Türk fındığı ağaçları koruma altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan asırlık Türk fındığı ağaçları Orman Bölge Müdürlüğünce koruma altına alınarak, ömürlerinin uzatılmasının sağlanması hedefleniyor.

        Tosya ilçesine bağlı Küçüksekiler köyünde bulunan 13 Türk fındığı ağacı, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından numaralandırılıp koruma altına alındı.

        Yaşlarının 100 ila 250 arasında olduğu sanılan fındık ağaçlarının ömürlerinin uzaması için Orman Bölge Müdürlüğü tarafından çalışma yürütülecek.

        Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, AA muhabirine, Kastamonu'nun farklı yerlerinde çok özel ağaçlar bulunduğunu söyledi.

        Bunlardan biri olan Türk fındığının tek gövdede 30 metre boy ve 2 metre çapa ulaşabildiğine işaret eden Sönmezoğlu, meyvelerinin şeklinin yuvarlak olmadığını, kabuklarının daha küçük ve kırılması zor ancak içinin daha yağlı olduğunu anlattı.

        Kastamonu'nun birçok yerinde Türk fındığı ağaçları gördüklerine dikkati çeken Sönmezoğlu, "Bunları koruma altına alıyoruz. Bunlar çok kıymetli ağaçlar. Hem genetik zenginlik hem de ormanda yaşayan hayvanların gıda kaynağı." dedi.

        Tosya'daki fındık ağaçlarının çok özel olduğunu vurgulayan Sönmezoğlu, "Meyve verme konusunda iyi durumda ağaçlar görünce tespit ve tescil ediyoruz. Burası tarım arazisi olmasına rağmen insanlar sahip çıkmış. Biz de bu fındıkların ömrünün uzatılması için köylülerimize gerekli desteği vereceğiz. İnşallah Kastamonu, Türk fındığı ile anılan bir şehir olacak." diye konuştu.

        - 230 yaşında Türk fındığı ağacı bulundu

        Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şemsettin Kulaç ise Türk fındığı konusunda Türkiye'nin farklı bölgelerinde çalışma yaptıklarını belirtti.

        Küçüksekiler köyünde bulunan Türk fındığı ağaçlarıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Kulaç, "Burada tespit ettiğimiz ağaçlardan biri oldukça görkemli. 230 yaşında olduğunu tespit ettik. Boyunu da 23 metre hesapladık." ifadesini kullandı.

        Türk fındığının, ticari fındığın kurtarıcısı olacağını düşündüğünü aktaran Kulaç, şunları kaydetti:

        "Sebebi de küresel iklim değişikliği. Ticari fındık çalı yapısında olduğu için 60 santimetre kadar kök yapısı var. Toprak yüzeyi kuruduğunda kalitenin düşmesine neden olacak. Türk fındıkları ağaç şeklinde gelişir. İklim krizine dayanabilecek yapıya sahip. Bin yıla kadar yaşar, 30 metreye kadar boylanır. Ticari fındığı bunun üzerine aşılayarak verimi artırmayı düşünüyoruz. Kazık kök sisteminden yararlanarak sağlam temeller üzerine fındık bahçelerini kurmamız gerekiyor. 18 ayrı ticari fındık türünün bunun üzerine uyumuna baktık, bütün çeşitlerin geliştiğini gördük."

        Küçüksekiler Köyü Muhtarı Süleyman Çakır da fındık ağaçlarından bazılarının çok yaşlı olduğunu belirterek, "Bazıları 250-300 yaşında. Hepsi tapulu arazi içinde." dedi.

        Köy sakinlerinden Adem Ak da Türk fındığı ağaçlarını korumaya çalıştıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        9 kişi ölmüştü! İşte kavganın baş şüphelisinin ifadesi!
        9 kişi ölmüştü! İşte kavganın baş şüphelisinin ifadesi!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        TFF'de seçim kaosu!
        TFF'de seçim kaosu!
        Kayıp kale bulundu!
        Kayıp kale bulundu!
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        'Bombacı Mülayim' polis çıktı
        'Bombacı Mülayim' polis çıktı
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi davasında gerekçeli karar açıklandı
        89 kişinin öldüğü Galeria Sitesi davasında gerekçeli karar açıklandı
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        Yılmaz: Kamuda tasarruf öncelikli bir konu
        Refleksi alkışlanan esnafa tebrik
        Refleksi alkışlanan esnafa tebrik
        Dikkat! Kapıda kalabilirsiniz
        Dikkat! Kapıda kalabilirsiniz
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        Yunus Akgün'ün rotası yurt dışı!
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Kastamonu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 627 kişi yakalandı
        Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 627 kişi yakalandı
        Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalandı
        Kastamonu'da çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
        Kastamonu, Çankırı ve Sinop'a yapılacak turistik turlara 3 milyon lira dest...
        Kastamonu, Çankırı ve Sinop'a yapılacak turistik turlara 3 milyon lira dest...
        Kanyonlar Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçileri Kastamonu'ya çekti
        Kanyonlar Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçileri Kastamonu'ya çekti