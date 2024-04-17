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        Kastamonu'da görevi başında kalp krizi sonucu ölen Uzman Çavuş Kolukısa için tören düzenlendi

        Kastamonu'da, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Eyüp Kolukısa için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 12:56 Güncelleme: 17.04.2024 - 12:56
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        Kastamonu'da görevi başında kalp krizi sonucu ölen Uzman Çavuş Kolukısa için tören düzenlendi
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        Kastamonu'da, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 28 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Eyüp Kolukısa için tören düzenlendi.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Kolukısa, dün akşam saatlerinde mesai sırasında kalp krizi geçirdi.

        Pınarbaşı İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Kolukısa, buradaki müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kolukısa, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kolukısa için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

        Törene Kolukısa'nın yakınlarının yanı sıra Vali Meftun Dallı, Belediye Başkanı Hasan Baltacı, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Burak Livan ile silah arkadaşları katıldı.

        Anne Kadriye Kolukısa, oğlunun fotoğrafını öperek Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü.

        Kolukısa'nın öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Bekir Derin tarafından dua edildi. Törenin ardından Kolukısa'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Gaziantep'e uğurlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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