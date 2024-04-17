Kastamonu'da görevi başında kalp krizi sonucu ölen Uzman Çavuş Kolukısa için tören düzenlendi

Kolukısa'nın öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Bekir Derin tarafından dua edildi. Törenin ardından Kolukısa'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Gaziantep'e uğurlandı.

Pınarbaşı İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Kolukısa, buradaki müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kolukısa, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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