Kastamonu'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı

Kent merkezinde 38, Taşköprü ilçesinde 2, Ağlı, İnebolu, Araç ve Daday ilçelerinde birer adreste yapılan aramada, 11 ruhsatsız tabanca, 478 çeşitli ebatlarda fişek, 28 sentetik ecza, 3 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ile 52 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

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