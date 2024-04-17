Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı

        Kastamonu'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 17:58 Güncelleme: 17.04.2024 - 17:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince silah kaçakçılığının önlenmesi amacıyla 44 adrese 225 personelin katılımıyla operasyon düzenlendi.

        Kent merkezinde 38, Taşköprü ilçesinde 2, Ağlı, İnebolu, Araç ve Daday ilçelerinde birer adreste yapılan aramada, 11 ruhsatsız tabanca, 478 çeşitli ebatlarda fişek, 28 sentetik ecza, 3 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ile 52 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Kadın doktora saldırdı, yetmedi tehdit etti!
        Kadın doktora saldırdı, yetmedi tehdit etti!
        Meteorolojik olarak hareketli bir perşembe bizi bekliyor!
        Meteorolojik olarak hareketli bir perşembe bizi bekliyor!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        'Şahinler' suç örgütüne yeni dava
        'Şahinler' suç örgütüne yeni dava
        Zimmet davasında karar! Banka müdiresinin cezası belli oldu!
        Zimmet davasında karar! Banka müdiresinin cezası belli oldu!
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        Alonso, Leverkusen'i nasıl zirveye taşıdı?
        Alonso, Leverkusen'i nasıl zirveye taşıdı?
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        Bazı ölümcül bakteriler insan kanından besleniyor
        Bazı ölümcül bakteriler insan kanından besleniyor
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Kayıp kale bulundu!
        Kayıp kale bulundu!
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da "Anadolu Kültüründe Gelenekten Geleceğe Kadın Eli" sergisi açı...
        Kastamonu'da "Anadolu Kültüründe Gelenekten Geleceğe Kadın Eli" sergisi açı...
        Tosya'da yeşil alanların sayısı artırılacak
        Tosya'da yeşil alanların sayısı artırılacak
        İhsangazi Kaymakamı Sönmezoğlu'ndan Belediye Başkanı Sağlık'a ziyaret
        İhsangazi Kaymakamı Sönmezoğlu'ndan Belediye Başkanı Sağlık'a ziyaret
        Kastamonu'da görevi başında kalp krizi sonucu ölen Uzman Çavuş Kolukısa içi...
        Kastamonu'da görevi başında kalp krizi sonucu ölen Uzman Çavuş Kolukısa içi...
        Kastamonu'daki asırlık Türk fındığı ağaçları koruma altına alındı
        Kastamonu'daki asırlık Türk fındığı ağaçları koruma altına alındı
        Kastamonu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Kastamonu'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı