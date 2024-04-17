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        Kastamonu'da "Anadolu Kültüründe Gelenekten Geleceğe Kadın Eli" sergisi açıldı

        Kastamonu Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi işbirliğinde, "Anadolu Kültüründe Gelenekten Geleceğe Kadın Eli" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 16:51 Güncelleme: 17.04.2024 - 16:51
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        Kastamonu'da "Anadolu Kültüründe Gelenekten Geleceğe Kadın Eli" sergisi açıldı
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        Kastamonu Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi işbirliğinde, "Anadolu Kültüründe Gelenekten Geleceğe Kadın Eli" sergisi açıldı.

        Turizm Haftası dolayısıyla Saray Hamamı Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen serginin açılışına Vali Yardımcısı Aydın Ergün, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kerem Seven, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Serkan Genç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

        Açılışı ardından katılımcılar, geleneksel el işi ürünlerinin yer aldığı sergiyi gezdi.

        Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi Başkanı Serpil Durgut, gazetecilere, sergide yaklaşık 500 parça el emeği göz nuru ürünün yer aldığını söyledi.

        Kooperatif olarak kadınların çalışmalarına yer verdiklerini belirten Durgut, "Gelenekselimizi yaşatıp yeni inovasyonlarla günümüze aktarıyoruz. Turizm Haftası'nda da hanımlarla sergi açmayı düşündük. 100, 200 yıl önce kadınlarımızın el emeği göz nuru döktüğü ürünlerden inovasyon ekleyerek günümüze taşıyan bir sergi yaparsak kadın kooperatifimizin çalışmalarını sürdürmüş olacağımızı düşündük." dedi.

        Gelenekseli yeni nesillere farklı şekilde tanıtmayı amaçladıklarını anlatan Durgut, "Geçmişte kadınlarımızın hissiyatları ile el emeğine döktükleri bütün sanatları günümüzden geleceğe aktarmayı hedefliyoruz. Sergide unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımız yoğunlukta. Bunun başında coğrafi işaret alınmış taş baskı ve tırnak bağı, örme sepetler yer alıyor." diye konuştu.

        Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticisi Sema Dizdaroğlu ise yetiştirdiği öğrencilerin sergi açarak bugünlere ulaşmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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