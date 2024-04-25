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        Kastamonu'da drift atan ehliyetsiz sürücüye 45 bin 900 lira para cezası verildi

        Kastamonu'da drift attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan ehliyetsiz sürücüye 45 bin 900 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 10:39 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:39
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        Kastamonu'da drift atan ehliyetsiz sürücüye 45 bin 900 lira para cezası verildi
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        Kastamonu'da drift attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan ehliyetsiz sürücüye 45 bin 900 lira para cezası uygulandı.

        Kuzeykent Mahallesi Orgeneral Atilla Ateş Paşa Caddesi'nde aracıyla drift yapan S.C.A. (23), bu görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülere yönelik incelemesinde, S.C.A'nın drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.

        Yapılan kontrolde S.C.A'nın sürücü belgesinin de olmadığı belirlendi.

        S.C.A'ya drift yaptığı için 32 bin 233 lira, sürücü belgesi olmadığı için 12 bin 977 lira, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmadığı için de 690 lira olmak üzere toplam 45 bin 900 lira para cezası kesildi, araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

        Gözaltına alınan S.C.A, trafikte yaptığı tehlikeli hareketler nedeniyle hakkında adli işlem yapılması için Kuzeykent Şehit Şerife Özden Kalmış Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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