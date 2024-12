Özel bireyler kutlamalarını "Mutlu Kafe"de yapıyor

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da özel bireyler, doğum günü kutlamalarını, temsili asker kına gecelerini ve çeşitli etkinliklerini Mutlu Kafe'de yapıyor.

Kastamonu Merkez Spor Salonunun alt katında bulunan Mutlu Kafe Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği tarafından işletiliyor. Özel bireylerin yanı sıra, sporcusundan sanatçısına, çalışanından ev kadınlarına kadar herkese hizmet veren kafe, özellikle özel bireylerin en güzel anlarını yaşadığı yerlerden biri haline geldi.

"Mutlu Kafe bizim için çok özel. Bütün sevincimizi, hüznümüzü burada yaşıyoruz. Hepimiz burada birlikteyiz. Kimimizin kınası, kimimizin nişanı, doğum günü, hep beraber el eleyiz biz buradayız. Çocuklarımızın evi gibi, kendi evimiz gibi. Her zaman gönül rahatlığıyla giriyoruz. Biz buraya girince her şeyi unutuyoruz. Dışardaki çocuklarımıza bakışları buraya girince görmüyoruz. Etkinlikler yapıyoruz. Nişan, düğün, asker eğlencesi her türlü etkinliklerde burada bir arada bulunuyoruz. Mutlu Kafe özel bireyler ve aileleri için çok güzel bir ortam. Hepimiz el ele burada çok mutluyuz."