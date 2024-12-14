İnebolu ve Cide'de fırtına nedeniyle denizde oluşan dalgalar sahilde hasara neden oldu
Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle oluşan dalgalar, Kastamonu'nun İnebolu ve Cide ilçelerinin sahilinde hasara yol açtı.
Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle oluşan dalgalar, Kastamonu'nun İnebolu ve Cide ilçelerinin sahilinde hasara yol açtı.
İnebolu Meteoroloji Müdürlüğünün yaptığı ölçümlere göre, saatteki hızı 92 kilometreye ulaşan fırtına Karadeniz'de 6 metreye yakın yükseklikte dalga oluşturdu.
Dalgalar, sahilde bulunan çocuk oyun parkı ve tretuvarlarda hasara yol açtı.
İnebolu Belediyesi ekipleri, hasar oluşan alanlarda şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.
Cide ilçesinde dalgaların getirdiği taş ve çakıllar da sahil yolunu kapladı.
Karayolları ekipler, yola taşan taş ve çakılları temizlemek için çalışma yürüttü.
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