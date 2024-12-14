İnebolu ve Cide'de fırtına nedeniyle denizde oluşan dalgalar sahilde hasara neden oldu

Karayolları ekipler, yola taşan taş ve çakılları temizlemek için çalışma yürüttü.

Cide ilçesinde dalgaların getirdiği taş ve çakıllar da sahil yolunu kapladı.

İnebolu Meteoroloji Müdürlüğünün yaptığı ölçümlere göre, saatteki hızı 92 kilometreye ulaşan fırtına Karadeniz'de 6 metreye yakın yükseklikte dalga oluşturdu.

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle oluşan dalgalar, Kastamonu'nun İnebolu ve Cide ilçelerinin sahilinde hasara yol açtı.

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