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        Kızakla kaymak isteyenler, Ilgaz Yurduntepe'de sezonu açtı

        ÖZGÜR ALANTOR - Kızakla kaymak isteyenler, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezonu açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 12:43 Güncelleme: 15.12.2024 - 12:43
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        Kızakla kaymak isteyenler, Ilgaz Yurduntepe'de sezonu açtı
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        ÖZGÜR ALANTOR - Kızakla kaymak isteyenler, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezonu açtı.

        İstanbul, Ankara, Kastamonu, Sinop, Amasya, Samsun, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Çorum ve Kırıkkale başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinden ziyaretçilerini ağırlayan Yurduntepe'de bu sene kar geçen yıllara göre daha erken yağdı.

        Ana kayak pisti kar kalınlığının yetersizliği nedeniyle şu ana kadar açılmazken, 3 kızak pisti ile acemi pisti ziyaretçilere hizmet vermeye başladı.

        Önceki yıllarda kızakla kaymak isteyenler bölgede sezonu ocak ayında açarken bu sene tatilciler, yaklaşık 1 ay önce kar ve kızağın tadını çıkarmaya başladı.

        Yurduntepe'de çocukların yanı sıra yetişkinler de kızakla kayarak eğleniyor.

        - "Burada ailece hep beraber çok güzel vakit geçiriyoruz"

        Duygu Tok, AA muhabirine, Ankara'dan ailece Ilgaz'a geldiklerini söyledi.

        Yurduntepe'yi çok sevdiklerini anlatan Tok, "Buraya her yıl geliyoruz. Her sene burayı ziyaret etmeye çalışıyoruz. Burada ailece hep beraber çok güzel vakit geçiriyoruz. Genellikle kızak kullanıyoruz. Kızak pistinde herhangi bir sorun yok. Sosyal tesisleri de çok iyi ve yeterli. Konaklamak isteyenler için yerler mevcut." dedi.

        Çocuğunun da kızakla kaymayı çok sevdiğini dile getiren Tok, bu sene kızak sezonunun erken açıldığını söyledi.

        Çankırı'dan gelen Semih Akuş ise "Ilgaz Kayak Merkezi çok harika bir yer. Bu sene kar erken yağdığı için çocuğumla beraber geldim. Çocuğum da çok mutlu oldu. Gelecek arkadaşlar bu fırsatı kaçırmasın. Kızakla kaydık, bu eşsiz manzara eşliğinde bir teleferik turu yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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