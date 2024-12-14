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        Kastamonu'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 01:11 Güncelleme: 14.12.2024 - 01:11
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        Kastamonu'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun Araç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Satılmış Ö'nün (55) kullandığı 78 SB 469 plakalı otomobil, Yurttepe köyü mevkisinde Cenk O. (48) idaresindeki 34 GKR 615 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Merve Öztoprak K. (40) ve Ekrem U. (33) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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