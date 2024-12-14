Kastamonu'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Araç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Satılmış Ö'nün (55) kullandığı 78 SB 469 plakalı otomobil, Yurttepe köyü mevkisinde Cenk O. (48) idaresindeki 34 GKR 615 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Merve Öztoprak K. (40) ve Ekrem U. (33) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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