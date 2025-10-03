Kastamonu'da balıkçı tekneleri Küresel Sumud Filosu'na destek için Karadeniz'e açıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Küresel Sumud Filosu'na destek olmak ve İsrail'in saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya gelen balıkçılar, tekneleriyle Karadeniz'e açıldı.

Filistin'e Destek Platformu tarafından organize edilen program kapsamında İnebolu Limanı'nda toplanan tekneler, Filistin bayraklarıyla süslendi.

Sahilde de vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla teknelerdekilere destek verdi.

Okunan duanın ardından tekneler, İnebolu Limanı'nda bir süre dolaştıktan sonra denize açıldı.

AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, yaptığı açıklamada, İsrail'in katlettiği kişi sayısının yüz binlere ulaştığını söyledi.

Küresel Sumud Filosu'nun tamamen insani yardım için hareket ettiğini vurgulayan Sevgilioğlu, "Sumud Filosu, diktatör katil İsrail'e karşı bir çalışma başlattı. İçinde tamamen ilaç ve yiyecek olan bir filoda 600'e yakın aktivist vardı. Hepimiz şahit olduk, amacı sadece insani yardım olan bu filoya İsrail müdahale etti. Birçok aktivist yakalandı. Nereye götürüldükleri belli değil. Bu, uluslararası sularda yapılan kabul edilemez bir taciz." diye konuştu.