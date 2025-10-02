Küre ilçesinde "Kitap Oku-Yorum Projesi" düzenleniyor

Toplumda okuma alışkanlığını artırmaya ve manevi gelişime katkı sağlamak amacıyla düzenlenen programda okunan eserlerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Küre Müftülüğü tarafından yürütülen "Kitap Oku-Yorum Projesi" kapsamında aylık buluşmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.