Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Küre ilçesinde "Kitap Oku-Yorum Projesi" düzenleniyor

        Küre Müftülüğü tarafından yürütülen "Kitap Oku-Yorum Projesi" kapsamında aylık buluşmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 10:49 Güncelleme: 02.10.2025 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küre ilçesinde "Kitap Oku-Yorum Projesi" düzenleniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Küre Müftülüğü tarafından yürütülen "Kitap Oku-Yorum Projesi" kapsamında aylık buluşmalar devam ediyor.

        Vaiz Mustafa Karamustafaoğlu öncülüğünde Hoca Şemseddin Camisi'nde düzenlenen programda kitaplar ve Diyanet aylık dergisinin ağustos sayısı üzerine değerlendirme yapıldı.

        Toplumda okuma alışkanlığını artırmaya ve manevi gelişime katkı sağlamak amacıyla düzenlenen programda okunan eserlerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İhracatta eylül rekoru
        İhracatta eylül rekoru
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        Yardıma giden genç 3 tonun altında kaldı!
        Yardıma giden genç 3 tonun altında kaldı!
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Tam kusura 30 bin lira ceza!
        Tam kusura 30 bin lira ceza!
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike! "Çiftçi akciğeri" kronikleşebilir
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike! "Çiftçi akciğeri" kronikleşebilir
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        Spotify Türkiye'den abonelik ücretlerine zam
        Spotify Türkiye'den abonelik ücretlerine zam
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        Marmara için fırtına uyarısı! İllerimizde hava durumu
        Marmara için fırtına uyarısı! İllerimizde hava durumu
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Yangın evine sıçradı
        Yangın evine sıçradı

        Benzer Haberler

        Hanönü'de konferans düzenlendi
        Hanönü'de konferans düzenlendi
        CHP Hanönü İlçe Başkanlığına yeniden Hasan Özcan seçildi
        CHP Hanönü İlçe Başkanlığına yeniden Hasan Özcan seçildi
        Uzmanından "karbonmonoksit zehirlenmesi" uyarısı
        Uzmanından "karbonmonoksit zehirlenmesi" uyarısı
        Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor
        Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        TEKNOFEST 2025'te dereceye giren öğrencilerden Vali Dallı'ya ziyaret
        TEKNOFEST 2025'te dereceye giren öğrencilerden Vali Dallı'ya ziyaret