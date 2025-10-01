Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Uzmanından "karbonmonoksit zehirlenmesi" uyarısı

        Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, havaların soğulmasıyla karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 15:18 Güncelleme: 01.10.2025 - 15:18
        Uzmanından "karbonmonoksit zehirlenmesi" uyarısı
        

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil tıp uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Burak Kaya'nın görüşlerine yer verildi.

        Kaya, havaların soğumasıyla karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunda vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

        Karbonmonoksidin kokusuz, renksiz, tatsız ve zehirli bir gaz olduğunu anlatan Kaya, "Bu yüzden ona 'sessiz katil' adı veriliyor. Yanlış kurulan sobalar, tıkalı bacalar, arızalı şofbenden ortama sızması, zehirlenmelere sebep oluyor. Karbonmonoksit hücrelerimizi oksijensiz bırakıyor. Şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Havaların soğumasıyla özellikle kırsal bölgelerde yakılan sobalarda bu tip zehirlenme olgularıyla daha fazla karşı karşıya kalabiliyoruz." ifadesini kullandı.

        Kış öncesinde şofben, baca ve kombilerin bakım ve temizliklerinin yapılmasının önem arz ettiğini vurgulayan Kaya, "Rüzgarlı havalarda soba yakmamaya dikkat edilmesi gerekiyor. Havalandırma yerlerinin kapalı olmaması önemli. Karbonmonoksit zehirlenmesi acil bir durumdur. Şüphelendiğiniz durumlarda pencereleri açın, ortamı havalandırın. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın ve bir sağlık kuruluşuna başvurun. Kendinizi ve sevdiklerinizi görünmez tehlikelerden korumak için alınacak önlemler bazen hayat kurtarıcı olabiliyor." açıklamasında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

