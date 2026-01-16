Kastamonu'nun ilçelerinde karne töreni düzenlendi

Kastamonu'nun Taşköprü, Tosya, Bozkurt, Cide ve Hanönü ilçelerinde karne töreni düzenlendi.



Taşköprü Bahrialp Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine Kaymakam Abdullah Demirdağ, İlçe Emniyet Müdürü Sadettin Öndeş, İlçe Sağlık Müdürü Merve Karagül ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin katıldı.



Öğrencilerin karne sevincine ortak olarak karnelerini dağıtan katılımcılar, tüm öğrencilere güzel bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu.



Taşköprü genelinde 4 bin 424 öğrenci karne aldı.



- Hanönü



Hanönü İlçesinde yarıyıl tatili öncesinde 362 öğrenci karne aldı.



Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu'nda düzenlenen törene Kaymakam Emre Oktay ve Belediye Başkanı Metin Yamalı katıldı.



Öğrencilerle sohbet eden katılımcılar, yarıyıl tatilinde bol bol kitap okumaları, büyüklerini ziyaret etmeleri ve sağlıklarına dikkat etmeleri konularında tavsiyelerde bulundu.



- Tosya



Tosya ilçesinde 4 bin 947 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.



İlçede 459'u okul öncesi, 1545'i ilkokul, 1636'sı ortaokul ve 1307'si lise öğrencisi olmak üzere 4 bin 947 öğrenci karne aldı.



Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, Tosya Atatürk İlkokulu ve Tosya Dumlupınar Ortaokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı.



Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Toğrul, karnelerini verdikten sonra onlara çeşitli hediyeler dağıttı.



- Bozkurt



Bozkurt'ta 903 öğrenci karne alarak tatile başladı.



Fatih İlkokulunda düzenlenen törene Kaymakam İsmail Koçdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Recep Atak, İlçe Emniyet Amir Vekili Özhan Dursun Çalık, Müftü Gökhan Kutluer ve daire amirleri katıldı.



Kaymakam İsmail Koçdoğan ve beraberindekiler, tatil heyecanı yaşayan öğrencilerle bir süre sohbet etti. Karneleri dağıtan protokol üyeleri, öğrencilerin güzel bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu



- Cide



Cide'de bin 840 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.



Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine Cide Kaymakamı Murat Güneş katıldı.



Güneş, öğrencilere tatilde dinlenmeleri ve kitap okumalarını tavsiye etti.













