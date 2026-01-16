Habertürk
        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu yoğun kar yağışlı soğuk hava dalgasının etkisine girecek

        Kastamonu'nun Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisine gireceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 15:55 Güncelleme: 16.01.2026 - 15:55
        Kastamonu yoğun kar yağışlı soğuk hava dalgasının etkisine girecek
        Kastamonu'nun Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisine gireceği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün analiz ve tahminlerine göre, 17 Ocak Cumartesi günü şehrin kuzeyinde kuvvetli kar yağışları beklendiği belirtildi.

        Soğuk hava dalgasının batı, iç ve doğu kesimlerde hafta ortasına kadar süreceği aktarılan açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

