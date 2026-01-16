Kastamonu'da kar altındaki mendereslerin kış güzelliği
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde karla beyaza bürünen menderesler dronla görüntülendi.
İlçenin Alçılar köyü yakınındaki Örencik Çayırı mevkisinde bulunan mendereslerin kar altındaki görüntüsü, görsel şölen sunuyor.
Yağışın ardından beyaza bürünen doğanın ortasından akan suyun oluşturduğu kıvrımlar, seyrine doyumsuz manzara sundu.
Kar altındaki menderesler dronla da görüntülendi.
