        Hanönü'de Miraç Kandili idrak edildi

        Hanönü'de Miraç Kandili idrak edildi

        Miraç Kandili dolayısıyla Hanönü Müftülüğü tarafından program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 09:57 Güncelleme: 16.01.2026 - 09:57
        Hanönü'de Miraç Kandili idrak edildi
        Miraç Kandili dolayısıyla Hanönü Müftülüğü tarafından program düzenlendi.

        Hanönü Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde düzenlenen programda imam hatipler tarafından Kur'an tilaveti gerçekleştirildi, ardından Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.

        Ardından İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan, dini konularla ilgili bilgi verdi.

        Program sonunda Hanönü Belediyesi tarafından vatandaşlara kandil simidi ikramında bulunuldu.



