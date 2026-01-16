Hanönü'de Miraç Kandili idrak edildi

Miraç Kandili dolayısıyla Hanönü Müftülüğü tarafından program düzenlendi.



Hanönü Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde düzenlenen programda imam hatipler tarafından Kur'an tilaveti gerçekleştirildi, ardından Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.



Ardından İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan, dini konularla ilgili bilgi verdi.



Program sonunda Hanönü Belediyesi tarafından vatandaşlara kandil simidi ikramında bulunuldu.







