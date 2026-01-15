Kastamonu'da kaporta ustası cinayetinde iki kardeşe 23 ve 16 yıl hapis cezası

Kastamonu’da bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili yargılanan iki kardeş, 23 ve 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, İbrahim Aslan'ın silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan F.B. ve Ü.B. ile tutuksuz sanıklar Y.B, S.B, K.B. ve taraf avukatları katıldı.



Ü.B. savunmasında suçsuz olduğunu öne sürerek beraatını talep etti.



F.B. ise üzerine atılan suçu işlemediğini savunarak beraatını istedi.



Diğer sanıklar Y.B, S.B. ve K.B. ise savunmalarında suçsuz olduklarını söyleyerek beraatlerini talep etti.



Mahkeme heyeti, Ü.B’yi “kasten öldürme” suçundan 18 yıl, “ruhsatsız silah bulundurma” suçundan da 5 yıl olmak üzere toplam 23 yıl hapis cezasına çarptırdı. F.B. ise suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 16 yıl hapis cezası aldı.



Mahkeme, Y.B, S.B. ve K.B. hakkında beraat kararı verdi.



Kastamonu'da 11 Temmuz 2024'te Eski Sanayi Sitesi'nde kaporta ustası İbrahim Aslan ile Ü.B. ve F.B. arasında araç tamiri nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine silahla vurulan Aslan hayatını kaybetmişti.

