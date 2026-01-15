Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Haberleri

        Kastamonu'da kaporta ustası cinayetinde iki kardeşe 23 ve 16 yıl hapis cezası

        Kastamonu'da bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili yargılanan iki kardeş, 23 ve 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 23:40 Güncelleme: 15.01.2026 - 23:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da kaporta ustası cinayetinde iki kardeşe 23 ve 16 yıl hapis cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu’da bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili yargılanan iki kardeş, 23 ve 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, İbrahim Aslan'ın silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan F.B. ve Ü.B. ile tutuksuz sanıklar Y.B, S.B, K.B. ve taraf avukatları katıldı.

        Ü.B. savunmasında suçsuz olduğunu öne sürerek beraatını talep etti.

        F.B. ise üzerine atılan suçu işlemediğini savunarak beraatını istedi.

        Diğer sanıklar Y.B, S.B. ve K.B. ise savunmalarında suçsuz olduklarını söyleyerek beraatlerini talep etti.

        Mahkeme heyeti, Ü.B’yi “kasten öldürme” suçundan 18 yıl, “ruhsatsız silah bulundurma” suçundan da 5 yıl olmak üzere toplam 23 yıl hapis cezasına çarptırdı. F.B. ise suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 16 yıl hapis cezası aldı.

        Mahkeme, Y.B, S.B. ve K.B. hakkında beraat kararı verdi.

        Kastamonu'da 11 Temmuz 2024'te Eski Sanayi Sitesi'nde kaporta ustası İbrahim Aslan ile Ü.B. ve F.B. arasında araç tamiri nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine silahla vurulan Aslan hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adana'yı sarsan aile faciası
        Adana'yı sarsan aile faciası
        Beşiktaş kupada 2'de 2 yaptı!
        Beşiktaş kupada 2'de 2 yaptı!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        "İran'a ciddi sonuçları olacağı söylendi"
        "İran'a ciddi sonuçları olacağı söylendi"
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Film gibi kovalamaca
        Film gibi kovalamaca
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        Nazım Hikmetli veda
        Nazım Hikmetli veda
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da Hayati İnanç'ın katılımıyla "Köklerden Geleceğe Aile" konferan...
        Kastamonu'da Hayati İnanç'ın katılımıyla "Köklerden Geleceğe Aile" konferan...
        Kastamonu'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Kastamonu'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Yazar Hayati İnanç: "İnsan kalbini çer çöple doldurmamalıdır"
        Yazar Hayati İnanç: "İnsan kalbini çer çöple doldurmamalıdır"
        Kastamonu'da usulsüz avlanan 1 ton 335 kilogram balığa el konuldu
        Kastamonu'da usulsüz avlanan 1 ton 335 kilogram balığa el konuldu
        Kastamonu Valisi Dallı'dan Miraç Kandili mesajı
        Kastamonu Valisi Dallı'dan Miraç Kandili mesajı
        Sanayi sitesindeki cinayette iki kardeşe 16 yıl ve 23 yıl hapis cezası
        Sanayi sitesindeki cinayette iki kardeşe 16 yıl ve 23 yıl hapis cezası