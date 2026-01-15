Habertürk
Habertürk
        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu Valisi Dallı'dan Miraç Kandili mesajı

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Miraç Kandili'ni yayımladığı mesajla kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 16:10 Güncelleme: 15.01.2026 - 16:10
        Kastamonu Valisi Dallı'dan Miraç Kandili mesajı
        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Miraç Kandili'ni yayımladığı mesajla kutladı.

        Dallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Miraç Kandili'nin gönüllere huzur, kalplere ferahlık, tüm İslam alemine sağlık, birlik ve beraberlik getirmesini temenni etti.

        Kandilin hayırlara vesile olmasını dileyen Dallı, "Bu mübarek gecenin duaların kabulüne, kırgınlıkların sona ermesine, iyilik ve merhametin çoğalmasına vesile olmasını diliyor, aziz milletimizin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum." dedi.



